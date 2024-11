Terni, da una settimana non si hanno più notizie di una giovane. L’appello

Momenti di apprensione per una mamma residente a Terni, in un appartamento in via Giandimartalo di Vitalone. Da una settimana la donna non ha più notizie di sua figlia Rosalinda, 18enne originaria della Guinea Equatoriale giunta in città a maggio, allontanasi dalla propria abitazione il 16 novembre: presentata una denuncia al comando provinciale dei carabinieri. «Chiunque avesse notizie o l’abbia vista contatti la mamma (al 345 4439621) oppure i carabinieri urgentemente», l’appello lanciato. L’auspicio di tutti è che la giovanissima possa essere ritrovata in buone condizioni e riabbracciare la madre.

