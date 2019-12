Autorimessa in fiamme nella zona di San Donato, a Trevi (Perugia), nella prima serata di lunedì. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato poco dopo le ore 21 e sul posto si sono portate squadre del 115 provenienti da Foligno e Spoleto. Nella struttura, in legno, erano presenti una decina di autovetture d’epoca. Intervenute anche le forze dell’ordine. Non risultano comunque persone coinvolte nel rogo.

Condividi questo articolo su