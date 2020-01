Incidente stradale a Corciano (Perugia) nella notte fra il 1° e il 2 gennaio, nei presso dello svincolo dove si trova il distributore di carburanti Icm. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo per sbandare e ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, gli operatori del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso. L’uomo, una volta estratto dal veicolo, è stato condotto in ospedale per accertamenti.

