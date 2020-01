Schianto sulla Salaria, morti marito e moglie

Schianto fatale nel pomeriggio di domenica lungo la strada statale Salaria 4 all’altezza di Accumoli, in provincia di Rieti. A scontrarsi frontalmente sono state due auto – una Opel Corsa ed una Fiat Panda – al chilometro 141,600: le persone coinvolte sono tre e per due di loro non c’è stato nulla da fare a causa della violenza dell’impatto.

Residenti a Norcia

A perdere la vita un 74enne originario di Borbona – G.U., decesso sul colpo – residente a Norcia e la moglie 70enne – N.S. – che era nel veicolo insieme a lui: era stata trasportata d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale ‘San Camillo de Lellis’ ed è morta poco dopo. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia Stradale ed i carabinieri della locale stazione.In loco anche i tecnici dell’Anas: «Sono in corso rallentamenti – la nota – per l’incidente che ha coinvolto due veicoli, due persone sono decedute». A riportare la notizia Rietilife e ilquotidianodellazio.it.