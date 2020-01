Narni Scalo, ladri in fuga a mani vuote

Tentato furto all’alba di venerdì – poco dopo le ore 4 – presso l’area di servizio ‘Tiber’ a Narni Scalo (Terni). Un ‘colpo’ andato a vuoto grazie all’intervento di una dipendente del bar che, giunta al lavoro, ha notato i malviventi – si tratterebbe di quattro persone – mettendoli in fuga. Bottino, quindi, pari a zero anche se nel tentativo di asportare denaro, è stata seriamente danneggiata la colonna del self service. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Amelia che acquisiranno le immagini delle telecamere presenti presso la stazione di servizio. La banda sarebbe scappata in tutta fretta a bordo di un’auto.

