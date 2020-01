Non gradisce la cena e picchia la compagna

Gli ha lanciato contro un sottopentola e – secondo l’accusa della vittima – dato schiaffi per una cena non gradita. Attimi di paura venerdì sera per una 37enne centroamericana, aggredita e picchiata dal compagno 64enne: l’uomo, originario di Assisi, è stato arrestato – maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza e violenza a pubblico ufficiale – in seguito all’intervento della Volante della polizia di Stato di Forlì.

La violenza

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto dopo le 20, quando la vittima ha riferito di essere stata picchiata dal compgno. All’arrivo degli agenti la donna aveva una ferita al labbro inferiore: per lei, portata al pronto soccorso, prognosi di cinque giorni. Al momento di essere identificato l’uomo ha minacciato i poliziotti e ha opposto resistenza. A riportare la notizia è forlitoday.

Percosse e ingiurie

La 37enne in un secondo momento ha fatto presente che i maltrattamenti – percosse, ingiurie, lesioni – proseguivano da anni, versione confermata anche da diverse testimonianze. L’arresto dell’uomo di origini umbre è stato convalidato sabato mattina: c’è la custodia cautelare in carcere.