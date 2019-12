Rimpasto giunta Terni, clima è incandescente

E ora la partita potrebbe spostarsi a Roma. Il rimpasto di giunta deciso dal sindaco di Terni Leonardo Latini – dentro Bordoni, Fabrizi, Scarcia, fuori Francescangeli – avrebbe riaperto una ferita, un braccio di ferro politico che va avanti da tempo e il cui esito potrebbe essere decisivo per le sorti della stessa amministrazione. Quello fra il primo cittadino e la commissaria della Lega a Terni, Barbara Saltamartini. La ‘sfiducia’ alla Francescangeli, emersa nella serata di martedì in un colloquio fra quest’ultima e il primo cittadino, non è andata giù alla parlamentare leghista. Proprio la Francescangeli, al pari del collega di giunta Ceccotti, è politicamente vicina alla commissaria. E la rabbia delle due, per le ormai chiare intenzioni del sindaco, è deflagrata a suon di messaggi e telefonate. Giunte – mercoledì – anche all’attenzione dei vertici del partito che ora si stanno interrogando su cosa stia accadendo in quel di Terni, avamposto della Lega, città dove i salviniani toccano i 40 punti percentuali. Ma dove, evidentemente, c’è un problema: capire chi comanda.

La questione

Il sindaco dal canto suo è sottoposto ad una pressione particolare, bollato da alcuni detrattori interni come troppo distante dai dettami del partito che ha e che lo ha portato ‘in alto’. A discapito della Lega e in favore della sua figura con nomine – in giunta e nelle partecipate – sin troppo affini alla sua persona. I sostenitori invece gli chiedono di andare avanti, dritto per la sua strada, di mostrare quella personalità politica che nella costruzione del percorso verso le recenti elezioni regionali si è intravista ma che nel ‘dialogo’ con la stessa Saltamartini, in passato, è uscita spesso offuscata. Comunque la si veda, è un bivio. Che potrebbe risolversi in una mediazione – con la messa in discussione del rimpasto desiderato – oppure in un redde rationem, in un senso o nell’altro, dalle conseguenze imprevedibili. Intanto la linea Terni-Roma resta bollente, come poche altre volte.