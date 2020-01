Schianto fra Terni e Spoleto, tre feriti gravi

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì lungo la statale Flaminia fra Terni e Spoleto, all’altezza del chilometro 106+600, fra il bivio Cecalocco/Battiferro e la frazione spoletina di Molinaccio. Tre le auto coinvolte: una station wagon Audi, una Peugeot 207 e una Fiat Punto. Il primo bilancio è di quattro uomini rimasti feriti: tre in maniera grave – trasportati in ‘codice rosso’ dal 118 all’ospedale di Terni – ed un quarto in modo più lieve.

Dinamica

Secondo la prima ricostruzione, l’Audi – con a bordo tre uomini residenti in provincia di Roma – procedeva in direzione Terni e ha sbandato all’altezza di una semicurva, finendo per invadere la carreggiata opposta. Il primo impatto – lieve, in quanto i due mezzi si sono poco più che sfiorati – è stato con la Punto, condotta da una donna che è rimasta illesa. Molto più violento il secondo, fra la fiancata sinistra della station wagon e la parte frontale della Peugeot.

Feriti

Le ferite più gravi le hanno riportate il conducente di quest’ultimo veicolo – un 68enne di Foligno – e, a bordo dell’Audi, il conducente 50enne ed il passeggero seduto sul lato posteriore sinistro, di 45 anni. Meno serie le lesioni per il secondo passeggero, seduto sul posto anteriore, anche lui di 45 anni. Tutti sono stati trasportati in ospedale dal 118 ma i primi tre in ‘codice rosso’ e quindi ricoverati con riserva di prognosi: le condizioni peggiori sarebbero quelle del 68enne umbro.

Strada chiusa

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni con la dirigente Katia Grenga, i vigili del fuoco di Terni e gli addetti Anas. La viabilità è stata a lungo interrotta, con deviazione su quella locale, per consentire i soccorsi e quindi i rilievi volti a determinare con precisione la dinamica del sinistro. La Flaminia, soprattutto nel tratto fra Terni e Spolerto, si conferma così una ‘strada maledetta’. A poche decine di metri dal punto del sinistro di ieri, nell’ottobre del 2018 aveva perso la vita l’imprenditore ternano Tarquinio Amati.

Aggiornamenti a seguire