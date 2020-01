Sistemi in tilt, disagi anche per i Cup Umbria

Mattinata ‘grigia’ per la sanità umbra, almeno dal punto di vista burocratico. Fin dalle prime ore del mattino sia le prenotazioni sia l’emissione delle ricette è andata avanti a singhiozzo a causa di un blocco al sistema informatico.

Impossibile prenotare visite

Nel perugino non era possibile prenotare visite né recandosi fisicamente presso i centri unici di prenotazione né online, dove il sistema restituiva un messaggio di errore. Al centralino del numero verde suggeriscono di riprovare nel pomeriggio.

Difficoltà nell’emissione delle ricette bianche

Diverse le segnalazioni anche dal ternano e dall’orvietano, dove le difficoltà maggiori erano soprattutto – per i medici di base – nell’emissione delle ricette bianche, quelle con codice meccanografico e codice a barre che poi viene letto dai sistemi di prenotazione. Presso i Cup, le comunicazioni hanno fatto registrare diverse interruzioni, più problematiche per gli operatori di sportello che per gli stessi cittadini.

Miglioramenti nel pomeriggio

Insomma il problema si è verificato sia a valle sia a monte. Al Nus, il numero unico della sanità umbra, si sono limitati a spiegarci che c’era stato un crash fin dalle 9 di giovedì. Nessun avviso né spiegazione sui portali ufficiali. La situazione, a quanto abbiamo appurato, è comunque sensibilmente migliorata nel pomeriggio.