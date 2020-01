Soccorso sull’isola, 118 contro gli scogli

Brutta avventura per cinque operatori sanitari intervenuti in regime di urgenza nella notte fra il 5 e il 6 gennaio per soccorrere un uomo colto da malore sull’isola Maggiore (lago Trasimeno). L’equipaggio, partito dall’ospedale di Castiglione del Lago dopo la mezzanotte, si è diretto verso l’isola a bordo di un’imbarcazione appositamente attrezzata per i soccorsi quando, per cause in corso di accertamento, il natante è finito contro gli scogli nelle vicinanze di Passignano sul Trasimeno.

Soccorritori soccorsi

Il violento impatto, come riferisce una nota dell’ospedale di Perugia, ha causato lesioni – fortunatamente non gravi – ai cinque occupanti dell’imbarcazione e la centrale operativa del 118, che stava seguendo direttamente l’operazione di soccorso, ha immediatamente inviato sul posto autoambulanze per l’equipaggio. I cinque, medicati al pronto soccorso di Perugia – la prognosi massima riscontrata da sanitari è di 15 giorni – sono stati dimessi dopo le prime cure e gli esami strumentali.

Paziente in salvo

Contemporaneamente alla gestione del ‘fuori programma’, gli operatori del 118 hanno contattato il proprietario di un’imbarcazione per raggiungere l’isola Maggiore e mettere così al sicuro il paziente: si tratta di un turista di 77 anni, trasportato al ‘Santa Maria della Misericordia’ in codice giallo e ricoverato nella struttura di cardiologia.