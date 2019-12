Strettura, svaligiata casa di imprenditore

‘Colpo’ di una banda di malviventi nella serata della vigilia di Natale, era martedì, nell’abitazione di un imprenditore che vive a Strettura, frazione di Spoleto che si trova a metà strada fra la cittadina del Festival e Terni. I ladri – probabilmente una banda esperta di ‘pendolari del crimine’ – sono entrati in azione all’ora di cena, quando il proprietario non c’era perché ospite di alcuni familiari che vivono in un altro stabile, a poche decine di metri dal luogo del furto. Ad accorgersi dell’accaduto è stato quest’ultimo, rientrato in casa per una breve commissione. All’interno, il classico caos lasciato da chi ruba e vari ammanchi: in primis la cassaforte, letteralmente sradicata dal muro e portata via dai malviventi che, per fuggire, sarebbero passati da una piccola strada sul retro dell’edificio da cui è possibile raggiungere la statale Flaminia. All’interno del forziere pare vi fossero gli incassi relativi agli ultimi giorni – quelli pre natalizi – dell’attività commerciale che l’uomo conduce a Strettura. Nessuno, fra i residenti della zona, si sarebbe accorto di nulla e ora spetta ai carabinieri della compagnia di Spoleto ricostruire l’accaduto e risalire – non sarà semplice – agli autori del ‘colpo’.

