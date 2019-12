Terni, 58enne cade dalle scale e muore

Tragedia domenica pomeriggio in uno stabile di via Gorizia, nella zona di Città Giardino, a Terni. Un 58enne ternano – M.F. le sue iniziali – ha perso la vita scivolando e quindi cadendo sulle scale della palazzina dove viveva. L’uomo, segnato da alcuni problemi di deambulazione, avrebbe perso l’equilibrio battendo violentemente la testa contro uno scalino e procurandosi lesioni gravissime, tali da causarne la morte. Ad accorgersi dell’accaduto è stata una vicina che ha chiamato i soccorsi, ma per il 58enne, purtroppo, non c’era già nulla da fare. Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Terni che non hanno potuto fare altro che accertare la dinamica, riconducibile ad un banale quanto grave incidente domestico.

