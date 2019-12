Terni, clochard trovato senza vita in centro

Tragica scoperta nel pomeriggio di domenica in largo Gregorio Mazzancolli, in uno degli alloggi della parrocchia di Santa Croce. Un 56enne – un clochard che spesso frequentava la zona di San Francesco accompagnato dal suo cane – è stato trovato senza vita in bagno: a lanciare l’allarme sono stati altri residenti della struttura. Immediato l’arrivo sul posto della Volante e della polizia Scientifica per effettuare gli accertamenti del caso: la morte è sopraggiunta per cause naturali. L’uomo, di origini sarde, era ospite del parroco.

