Terni, multe per oltre 5 milioni nel 2019

«In chiusura di anno il corpo di polizia Locale avrà sicuramente eguagliato, se non superato, il dato del 2018 che ha visto sanzioni per 5 milioni e 657 mila euro». È la comandante – reggente – Alessandra Pirro a fare il punto della situazione nel suo ultimo giorno di servizio a Terni: ad attenderla c’è il trasferimento ad Orvieto. In città – salvo sorprese – è atteso l’arrivo di Gioconda Sassi per sostituirla.

COMANDA POLIZIA LOCALE, GIOCONDA SASSI VINCE IL CONCORSO

I numeri: spicca la Ztl

Nel monte sanzioni – viene evidenziato che il report è al 20 ottobre per gli accessi non consentiti nella Ztl e al 26 novembre per gli autovelox – svetta in particolar modo il milione 872 mila euro per le violazioni della Zona a traffico limitato, quindi a seguire gli 800 mila euro accertati per la sosta in maniera difforme, i 520 mila per l’infrazione della velocità e, infine, i 436 mila accompagnati alla decurtazione dei punti. Per quel che concerne le sanzioni penali sono state ventisei: sei per omissione di soccorso, una per guida senza patente, diciotto per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

ALESSANDRA PIRRO VA AD ORVIETO

La vivibilità

«Ringrazio tutti i colleghi – spiega la Pirro – per il lavoro svolto con dedizione e per il supporto dato in questi mesi di reggenza molto intensi e produttivi. In chiusura di anno il corpo di polizia locale avrà sicuramente eguagliato, se non superato, il dato del 2018 che ha visto sanzioni per 5 milioni e 657 mila euro; la vivibilità di Terni passa anche attraverso il non facile lavoro degli agenti della polizia municipale, impegnati su tantissimi fronti, in un compito di prevenzione e di repressione non sempre compreso appieno. Si tratta di un patrimonio di professionalità e competenze che è a disposizione dell’amministrazione Comunale e della città nel suo complesso».