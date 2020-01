Terni, quartiere Italia: guai al centro Usl

La segnalazione arriva da chi, in quella struttura, ci porta il figlio per fare i vaccini. «Vergognoso quello che si respira dentro», con a corredo alcune foto che, in effetti, denotano qualche problema. Si parla del punto di erogazione servizi – rientrante nel centro di salute numero 2 – della Usl Umbria 2 in via Giovanni XXIII a Terni, nel quartiere Italia: infiltrazioni, un cartello con scritto ‘non sostare sotto la trave bagnata’ e, almeno in quest’area della struttura, un impatto non certo dei migliori.

