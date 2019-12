Terni, furto viale Brin: denunciata ed espulsa

Lunedì mattina ha rubato alcuni capi di abbigliamento ed un portafogli all’interno di un negozio di viale Brin. I dispositivi anti taccheggio l’hanno però ‘smascherata’ ed immediato è stato l’intervento della squadra Volante di Terni su richiesta del responsabile del negozio. La donna – 39enne dell’Albania – è stato così fermata e condotta in questura dove è emerso anche il suo status di ‘irregolare’ in Italia. Dopo la denuncia per furto aggravato, personale dell’ufficio immigrazione ha provveduto ad espellerla on accompagnamento presso il centro di permanenza e rimpatri di Ponte Galeria (Roma). La merce asportata è stata riconsegnata al negoziante.

