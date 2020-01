Trasporto disabili Terni, Didasko fuori

di S.F.

Fuori dall’elenco dei soggetti qualificati l’Ati composta da Didasko e Autotrasporti Tuscia, dentro l’Opera Pia Pubblica Assistenza. C’è questa doppia novità nell’aggiornamento del Comune di Terni in merito all’aggiornamento di chi svolge il trasporto delle persone con disabilià da e verso i centri semiresidenziali socio riabilitativi: a firmare l’atto giovedì è stata la nuova dirigente al welfare, Cristina Clementi. Fa seguito alla proroga – sei mesi, fino a giugno – dell’ormai vecchia lista.

LA PROROGA PER SEI MESI ALLA VECCHIA LISTA

La richiesta di cancellazione

Tutto è partito a marzo con l’approvazione della delibera per l’erogazione dei contributi – per acquisto voucher, le polemiche prima e dopo questo passaggio non sono mancate – a favore delle persone con disabilità per il trasporto: correlato a ciò ci fu la creazione di un elenco pubblico riguardanti i soggetti qualificati. Bene. Finora la lista era composta dalla Croce Rossa Italiana, Ambiente e Lavoro (subentrata in un secondo momento) di Calvi dell’Umbria, la viterbese Alma srl e l’Ati tra Didasko-Autoservizi Tuscia: quest’ultima a metà dicembre ha richiesto la cancellazione e il Comune non ha potuto far altro che eseguire.

«NON COMPLICATECI LA VITA»

L’ingresso e le tariffe

C’è subito chi prende il loro posto. Si tratta dell’associazione Opera Pia Pubblica Assistenza (inserito un indirizzo sbagliato, ndr) che, già in estate, aveva fatto presente di poter subentrare avendo tutti i requisiti necessari: a distanza di mesi la direzione welfare ha ufficializzato il ‘sì’. Fatta eccezione per Alma, tutte hanno le stesse tariffe: 160 euro al mese a persona per trasporto singolo (solo l’Opera Pia), multiplo, con accompagnatore e con mezzi attrezzati per persone in carrozzina o con problemi motori. L’abbonamento comprende un trasferimento andata/ritorno al giorno dal lunedì al venerdì. Per Alma invece 20 fissi a persona (25 chilometri, 90 centesimi per ulteriore km, trasporto singolo), 15 con 30 chilometri tra andata e ritorno (multiplo) e 25 con 20 chilometri andata/ritorno (carrozzina e problematiche motorie).