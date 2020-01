Terni, ubriaca litiga con l’ex: denunciata

L’intervento della squadra Volante di Terni è scattato martedì per una lite fra le mura dimestiche, segnalata dai vicini. Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato una donna – 48enne italiana e di origini marocchine – completamente ubriaca ed intenta a discutere animatamente con l’ex compagno. Inutili i tentativi di calmarla: la 48enne – con precedenti per spaccio di droga, violenze e minacce – ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, rifiutando di farsi identificare e reagendo con violenza al controllo. Scontata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

