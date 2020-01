Todi, il ‘Martelli’ si rifà il look

A Todi fine anno con sorpresa per il Todi Calcio. Sono stati infatti inaugurati, alla presenza dell’assessore allo sport Claudio Ranchicchio e del consigliere comunale Andrea Nulli, i lavori di restyling dello stadio ‘Franco Martelli’, realizzati grazie ad un lavoro di equipe tra Todi Calcio ed amministrazione comunale, in collaborazione con alcune imprese del territorio.

I miglioramenti

L’intervento ha visto la realizzazione del nuovo manto erboso, con la consulenza di Leonardo Toccaceli, già collaboratore della Juventus per i campi di allenamento di Vinovo, il rifacimento della facciata a vista della palazzina principale dove si trova la segreteria della storica società, la tinteggiatura delle tribune e la sistemazione delle panchine riservate ai giocatori di riserva delle due squadre. Da segnalare infine il bellissimo gesto della famiglia Di Lernia che, in memoria dello storico tifoso ispettore di polizia Michele Di Lernia, ha donato i seggiolini biancorossi per garantire sedute più comode nella parte centrale della tribuna. Infine è stato risistemato l’impianto idraulico con spogliatoi e docce migliorati e più funzionali.