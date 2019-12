Altro incendio nel giro di poche ore a Trevi (Perugia) dopo quello che lunedì sera ha interessato un’autorimessa in legno con all’interno diversi veicoli d’epoca. Questa volta – martedì mattina – è toccato ad un garage dentro il quale era presente della legna. Il fatto è accaduto in via della Fonderia. La palazzina interessata dalle fiamme è disabitata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno con due mezzi.

