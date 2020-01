Venerdì nascerà il Perugia del 2020

Venerdì è il giorno decisivo per capire chi siederà sulla panchina del Perugia nel 2020. Oddo è sulla graticola, Colantuono è pronto, ma altri scalpitano. Vediamo la situazione.

L’incontro

Il presidente Massimiliano Santopadre si è dato appuntamento con Roberto Goretti – che torna in città per l’appunto venerdì – per chiarirsi le idee. Ci sarà anche Marcello Pizzimenti. E non è escluso che al vertice prenda parte, almeno in una prima fase, quella dell’analisi della situazione, anche Massimo Oddo, chiamato all’estremo tentativo di salvare la sua esperienza in biancorosso, spiegando scelte ed esternazioni e soprattutto tracciando un piano di rilancio. Ma la sensazione è che il futuro del tecnico sia già segnato. E non solo per i risultati conseguiti.

Stessa rosa, ma contesto diverso

Fondamentalmente, infatti, Oddo non ha fatto molto peggio di Nesta, che pure era tenuto in grossa considerazione dalla società (sua la scelta di andar via, mentre a Pian di Massiano era già pronto il rinnovo). E se pure il tecnico abruzzese ha sottolineato come la rosa di questa stagione sia paragonabile a quella con cui Nesta giocò il girone di ritorno, in società non la pensano come lui. Non solo perché nella formazione titolare sono arrivati Iemmello, Di Chiara e Vicario (unica ‘perdita’ la cessione di Verre, sostituito da Buonaiuto), ma perché avendo a disposizione la rosa completa fin da luglio ci si aspettava che lui consentisse al gruppo di crescere progressivamente, fra l’altro in un contesto in cui, tolto il Benevento, non ci sono squadre che vanno così bene.

QUANDO ODDO DISSE: «LA ROSA È LA STESSA»

Colantuono in pole position

Dato pressoché per scontato l’esonero di Oddo, comincia la ridda di nomi. Che ha un punto fermo in Stefano Colantuono, fra i primi ad essere stati contattati dalla società e profilo fra i più gettonati perché unisce all’esperienza (anche perugina, il che non è un dettaglio) la propensione a giocare con due punte. Del resto, proprio l’aspetto tattico, con la scelta di puntare su un solo attaccante, è infatti uno dei nodi della vicenda Oddo: Diego Falcinelli, uomo di punta del mercato estivo, è stato troppo sacrificato secondo la dirigenza. Così come Federico Melchiorri.

Le alternative

Colantuono è il nome più accreditato ma non è il solo. L’altro è Moreno Longo: ex Pro Vercelli e Frosinone, più giovane, ma anch’egli propenso a far giocare due attaccanti vicini, in un 3-5-2. Più remote le opzioni Aglietti e Cosmi. Nella giornata di venerdì si scioglieranno tutti i nodi. Ci sono diversi giorni prima della ripresa degli allenamenti. La prossima settimana si saprà chi condurrà il Perugia nel girone di ritorno di questo campionato.