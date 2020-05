30 mila euro fra droga e contanti: arrestati

Un’auto diretta a tutta velocità verso Perugia: la scena non è sfuggita ai finanzieri che hanno imposto l’alt e controllato accuratamente i due soggetti a bordo e il veicolo.

Arrestati

E infatti i due – residenti in provincia di Perugia e originari rispettivamente della provincia di Caserta e del Marocco – avevano con sé circa 10 mila euro in contanti e quasi mezzo chilo di hashish (valore di mercato 20 mila euro). Per entrambi è scattato l’arrestro in flagranza con trasferimento nel carcere perugino di Capanne.