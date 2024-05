44enne di Gualdo Tadino muore sul lavoro a Modena

Un operaio di 44 anni originario di Gualdo Tadino (Perugia), dipendente di un’azienda di Padova, è morto a seguito di un incidente sul lavoro accaduto nella mattinata di martedì, intorno alle ore 10, a Modena, in via Barchetta. L’uomo, che stava probabilmente eseguendo un’ispezione sul tetto di un capannone in disuso, è precipitato da almeno tre metri di altezza – forse a causa del cedimento della copertura – perdendo la vita sul colpo. L’intervento era in corso forse in vista di lavori di recupero dell’immobile. A riportare la notizia è ‘Il Resto del Carlino‘. Inutili, purtroppo, i soccorsi portati dagli operatori del 118: per l’uomo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate nella caduta avvenuta all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e gli addetti dell’Ausl per i rilievi volti a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

