«A 30 anni torno a casa e investo a Terni»

«Credo molto nei valori che Terni, la sua provincia e l’Umbria portano con sé. Per questo, dopo alcuni anni di esperienza in giro per l’Italia e all’estero, ho deciso di tornare a casa ed investire sul territorio».

L’esperienza di Giacomo

Giacomo Pellegrini è un avvocato di 30 anni. Dopo essersi diplomato al liceo classico ‘Tacito’ di Terni nel 2012, si è trasferito a Firenze dove, nel 2018, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con 110 e lode, al termine di un percorso accademico caratterizzato anche dalla vittoria di diversi premi e borse di studio per produttività e merito, e conseguito poi il titolo di avvocato presso la Corte d’appello di Perugia. «Nel mio percorso professionale – racconta Giacomo – ho avuto modo di approfondire la conoscenza del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto del lavoro e del diritto amministrativo sotto diversi profili. Nel corso degli anni ho poi acquisito professionalità lavorando in contesti aziendali di livello nazionale a Milano, Roma e Bologna, e studi legali di primissimo livello. Ho inoltre collaborato in diversi casi con studi legali e professionisti esteri di livello internazionale, con sedi in Francia, Inghilterra, Germania, Irlanda, Olanda e Spagna, con cui collaboro quotidianamente tutt’oggi e ho anche avuto modo di pubblicare articoli in newsletter e riviste giuridiche e imprenditoriali di livello nazionale».

Il ritorno a Terni

Ora però Giacomo ha preso una decisione importante per il suo futuro, ovvero quella di «mettere la mia professionalità a disposizione della città in cui sono nato con lo ‘Studio legale Giacomo Pellegrini’ in via San Nicandro. Il mio stile di avvocatura sarà più vicino alle persone e a disposizione di tutti, il che riflette un po’ questa scelta di tornare in ‘provincia’. Di solito l’avvocato è visto come una figura costosa e lontana dal singolo, mentre io voglio che sia l’esatto opposto: un avvocato per tutti».