Una turista 45enne di Foligno (Perugia) è stata denunciata a piede libero per la violazione del decreto dell’11 marzo scorso – in relazione all’articolo 65 del codice penale – perché, trovandosi in villeggiatura a Cavalese (Trento), era uscita di casa per andare a cena da alcuni amici in Val di Fiemme. L’attività è stata messa in atto dai carabinieri del comando provinciale di Trento e ora la donna deve rispondere del reato di ‘inosservanza dei provvedimenti dell’autorità’.

