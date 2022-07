A Ferentillo torna ‘Castellonando’ dopo cinque anni

Percorsi enogastronomici, serate danzanti e la presentazione del trailer ‘Su queste montagne’ di Andrea Sbarretti. In più il programma religioso per Sant’Anna ed i balli in piazza: è tutto ciò che prevede la 14° edizione di ‘Castellon…Ando’, la manifestazione di Castellonealto di Ferentillo che si terrà nei weekend tra sabato 23 e domenica 31 luglio. Un evento atteso e che torna nel comune del Ternano a cinque anni dall’ultima edizione, nel 2017.

