A Perugia lunedì piove: «Ora chi ci rimborsa?»

Le previsioni dicono che per tutta questa prima settimana di riaperture – con possibilità di utilizzare i tavolini ma solo all’aperto – a Perugia e in gran parte dell’Umbria le condizioni meteorologiche non saranno delle migliori. E in effetti, fin dalle prime ore di lunedì, il cielo è coperto e c’è stato qualche scroscio di pioggia. Per la cronaca, va detto che poi, a metà mattinata, il tempo è migliorato. Ma resta l’incognita su pranzo e cena, sia per oggi sia per i prossimi giorni.

FINE SETTIMANA INVECE ESTIVO E CON PIENONE

La protesta del ristoratore

Le immagini dal centro arrivano lunedì mattina grazie a Gianni Segoloni, che ha un locale proprio in piazza Matteotti, a due passi da corso Vannucci e dalla Fontana Maggiore, a Perugia. Si intravede un centro pressoché deserto, con gente che passa veloce sotto la pioggia proteggendosi con gli ombrelli. E di certo nessuno ha voglia di sedersi su sedie bagnate per bere un caffè al freddo o magari a pranzo. «Noi nel frattempo – racconta Segoloni – abbiamo riattivato le cucine, abbiamo chiamato personale di sala, abbiamo chiamato chef e cuoci, abbiamo fatto la ‘linea’, con 3-400 euro di perdita. Chi ci rimborserà? Non era meglio aspettare qualche giorno in più e farci lavorare anche dentro?».

Perugia sotto la pioggia e tavoli bagnati

L’ipocrisia dei dehors

Unitamente a queste riflessioni ce ne sono altre collegate all’utilizzo dei dehors esterni ai locali, chiusi su quattro lati simulano in tutto e per tutto una stanza chiusa. E allora – si chiedono un po’ tutti – perché non mettersi dentro?

Le opinioni dei ristoratori sulle riaperture