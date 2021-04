Nel giorno in cui torna possibile la consumazione al tavolo all’aperto, il capoluogo è alle prese con un cielo instabile. Ma dopo la pioggia del mattino (con la protesta di Gianni Segoloni), a ora di pranzo il meteo concede una tregua e qualcuno si siede ai tavoli per mangiare. Almeno per oggi, il pranzo è salvo. Ansia per la sera. C’è da resistere almeno un mese in queste condizioni.

L’ansia dopo la pioggia del mattino