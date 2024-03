A piedi sul Rato armato di bastone: intervento complicato delle forze dell’ordine

Pomeriggio non semplice, quello di martedì, per la polizia Stradale di Terni e i carabinieri intervenuti poi in ausilio. Agenti e militari dell’Arma hanno infatti operato lungo il raccordo Terni-Orte, nei pressi dello svincolo di Amelia, a seguito della presenza di un pedone – un cittadino straniero – che camminava a bordo della superstrada e con in mano un bastone. Le forze dell’ordine hanno provveduto alla messa in sicurezza della persona – in evidente stato di agitazione e, sembra, gravata da problemi psicologici – ed anche dei mezzi in transito, evitando guai ancora peggiori. Nel contesto dell’intervento sarebbero rimasti contusi – e quindi refertati al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni – un agente della polizia Stradale e alcuni carabinieri. Nessuno di loro, fortunatamente, è grave.

