A Poggio di Otricoli in arrivo le giornate medioevali

Un appuntamento atteso e apprezzato in arrivo quello previsto a Poggio di Otricoli dal 14 al 16 luglio. Tra poco meno di un mese ecco l’edizione numero 16 delle ‘Giornate medioevali’: «Per tre giorni il borgo diventerà ancora una volta lo scenario naturale di tutta una serie di iniziative, spettacoli, esibizioni, performance artistiche e teatrali ispirate all’immaginifico mondo medievale dove si potranno passare intere giornate gustando il clima e l’ambiente di secoli ormai lontani ed assaporare i piatti tipici del territorio nei vari punti ristoro disseminati lungo il bellissimo centro abitato di origine medievale».

Il senso della manifestazione

L’evento è organizzato dall’associazione Castrum Podii Medii: «C’è un personaggio che idealmente racchiude un po’ il senso della manifestazione, è il fauno. Le sue foto fanno da anni il giro d’Italia veicolando le Giornate Medioevali con il semplice sguardo di uno scatto. Il suo personaggio ammaglia i visitatori che varcano le porte del paese e strega i bambini che visitano il festival. Per loro è difficile distinguere tra sogno e realtà, per gli adulti è affascinante abbandonarsi all’idea che le fantasie e i personaggi di fiaba di quand’erano fanciulli a Poggio di Otricoli esistano davvero». Si tratta di Fabio Gatto: «Per realizzare questo personaggio mi sono ispirato ai boschi – spiega – grazie anche al fatto che io vivo in un bosco. Le zampe sono state realizzate con una protesi studiata in Nuova Zelanda per un film della Walt Disney, io all’inizio ero uno dei soli 10 in tutto il mondo ad utilizzare questa tecnica. Sul volto poi ho privilegiato trucchi che esaltassero le mie caratteristiche fisiche e così è venuto fuori un costume al quale sono molto affezionato».