di M.L.S.

Una struttura immersa nel bosco a 1.241 metri di altitudine, camere, bar e confort per chi ama la natura. A Polino nasce Malga Filippi – sarà aperta dal prossimo 10 agosto – sulle ‘ceneri’ del Relais Parco degli Abeti, in località Collebertone, chiuso da oltre 15 anni. A rilevare la struttura ricettiva è Simone Filippi, imprenditore narnese già proprietario della Tenuta Filippi che si trova proprio a Narni.

«Mi piace la zona di Polino con i suoi monti e l’aria fresca e mi dispiaceva vedere questa struttura un tempo famosa ridotta in uno stato di totale degrado – spiega Filippi – così ho deciso di rilevarla e trasformarla in un albergo comodo ed elegante allo stesso tempo. Abbiamo aperto in questi giorni e offriamo molti servizi. Puntiamo molto al turismo straniero e agli amanti della natura. Per l’anno prossimo poi ci sono già in cantiere diversi progetti».

La struttura è ampia 1.000 metri quadrati e conta sei camere, un bar e la sala ristorante. Intorno ha 4 ettari di bosco con un maneggio. Per il prossimo anno l’imprenditore conta di realizzare una piscina coperta e un’area campeggio.

