A Porchiano del Monte c’è il 1° festival della barzelletta dedicato a Gigi Proietti

La Pro loco di Porchiano del Monte (Amelia), Uilt Umbria, KTM Kill the museum e l’associazione Porchiano Solidale, in collaborazione con il Comune di Amelia, hanno dato il via al bando per il ‘1° Festival della barzelletta dedicato a Gigi Proietti’, le cui radici risiedevano a Porchiano, terra nativa dei suoi genitori, che l’attore frequentava quando era bambino. Nella serata del 13 luglio al parco Mattia Giurelli di Porchiano, durante la cena in occasione del ‘Festival della barzelletta dedicato a Gigi Proietti’, si sfideranno le venti barzellette scelte da una commissione artistica. La migliore riceverà un premio di 300 euro e la targa ricordo del festival e ci sarà un ulteriore premio di 150 euro e la targa dell’associazione UILT (Unione Italiana Libero Teatro) per la migliore microdrammaturgia scritta. A tutti i partecipanti selezionati sarà offerta la cena. Per partecipare è necessario inviare entro il 1° luglio la propria iscrizione alla mail [email protected]. Info dettagliate: [email protected] e 335.8256229.

