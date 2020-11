È morto Gigi Proietti. La sua Umbria lo piange

Il grande attore Gigi Proietti è morto a Roma nel giorno del suo compleanno, il 2 novembre. La notizia ha presto fatto il giro del mondo, suscitando grande commozione. Anche in Umbria dove lo straordinario mattatore – capace di cimentarsi con eguale successo in ambito teatrale, cinematografico (doppiaggio compreso), televisivo e musicale – aveva le proprie radici. Il padre Romano, infatti, era di Porchiano del Monte (Amelia) e non era così infrequente incontrare Gigi Proietti proprio a Porchiano, Amelia, Terni. Dove aveva mantenuto negli anni tante amicizie e alcuni fra gli affetti più cari.

La scomparsa di Proietti, avvenuta in seguito ad un attacco cardiaco e ad un ricovero che purtroppo non si è risolto come tutti avrebbero voluto, rappresenta una enorme perdita per la cultura popolare italiana. Attore versatile, erede di una tradizione che affonda le proprie radici nella comicità romana di Ettore Petrolini, Proietti ha semplicemente dominato la scena per decenni, insieme ad altri grandissimi come Vittorio Gassmann. Chi non ricorda un film come ‘Febbre da cavallo’, uno spettacolo teatrale come ‘A me gli occhi please’ – ma solo per citare le ‘basi’ che tutti dovrebbero avere -, chi non ricorda ‘Il maresciallo Rocca’ ma pure le canzoni che – straordinario il suo gusto melodico – hanno contribuito a far comprendere a tutti quale fosse il suo raro potenziale artistico, fondato anche su un’improvvisazione fatta di tempi perfetti, arguta e mai banale. Proietti lascia un vuoto particolarmente significativo e la sua scomparsa colpisce, perché a modo suo chiude definitivamente un’epoca culturale, forse nel senso più popolare – e probabilmente più amato – del termine.