«A Terni circa 7 milioni di euro per nuovi bus»

«Esprimo soddisfazione per l’intervento del Governo che prevede 398 milioni di euro ai comuni per il rinnovo del parco autobus, di cui 6 milioni e 733 mila euro stanziati per Terni. È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Fabio

Paparelli. «Dopo aver acquisito il parere favorevole dalla conferenza Stato-Regioni riunitasi nella giornata di martedì – spiega Paparelli -, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto interministeriale che prevede l’erogazione, nel quinquennio 2019-2023, di 398 milioni di euro a favore di 38 comuni che nel biennio 2018-2019 hanno registrato i più alti livelli di inquinamento Pm10 e biossido di azoto. Alla città di Terni andranno a tale scopo 6 milioni 733 mila e 138 euro. Si tratta di un importante passo nella direzione segnata dal Piano nazionale strategico della mobilità sostenibile che, per la prima volta, va a finanziare direttamente i comuni per l’acquisizione di materiale rotabile ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno».

«Risorse importanti»

«Per la città di Terni – spiega il consigliere del Pd e portavoce dell’opposizione – significherà potersi dotare di mezzi puliti indispensabili a ridurre l’inquinamento cittadino. Tale iniziativa, per cui intendo ringraziare il Governo e in particolare il ministro De Micheli, permette di svecchiare in maniera significativa i parchi mezzi e di promuovere il miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città. Ma soprattutto – conclude – in questa situazione di crisi economica finanziaria conseguente all’epidemia in corso, di dare un’iniezione significativa di risorse ai territori per sostenere le aziende del Tpl locali e per rilanciare la filiera industriale di produzione degli autobus».