A Terni è nato il Centro medico Le Fontane – gruppo Cidat

Pubbliredazionale

Nuovi spazi, più servizi. Il Centro attività motorie 3, che opera nel settore sanitario della riabilitazione neuro motoria, ortopedica e della diagnostica per immagine, recentemente confluito nel gruppo Cidat, ha trasferito la propria sede nel centro commerciale Le Fontane, in via del Modiolo 6 a Terni.

I nuovi poliambulatori medici e fisioterapici hanno assunto la denominazione Centro medico Le Fontane – gruppo Cidat. Il Centro mette a disposizione dell’utenza specialisti per visite cardiologiche, angiologiche, ortopediche e quelle delle principali branche specialistiche in ambito medico. Al centro è attivo un ambulatorio fisioterapico, si svolgono attività di diagnostica e prestazioni sia in forma privata che in convenzione con il sevizio sanitario regionale.