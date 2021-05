A Terni esercitazione aerea per simulare salvataggio persone

Simulare il salvataggio di diverse persone confinate sul tetto di un edificio a seguito di una alluvione o a causa di un incendio. Questo l’obiettivo dell’esercitazione aerea che si è sviluppata venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30 a Terni: in campo i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni ed il reparto volo Vvf di Roma a ridosso della sede di via Proietti Divi.

Di cosa si tratta

Non è sfuggita ai ternani la presenza di un velivolo venerdì mattina. Il 115 in tal senso spiega che «per questa manovra verrà applicata la procedura di salvataggio Vvf ‘operazioni al gancio baricentrico Human cargo’, con il Drago AW 139. Gli elicotteri AW139, considerati oggi i mezzi più moderni al mondo per operazioni di ricerca e soccorso (Sar) in mare e ambiente montano, soccorso medico, antincendio e protezione civile, sostituiranno progressivamente gli elicotteri AB412 in servizio ormai da decenni e saranno impiegati dai reparti volo del Corpo. L’elicottero raggiunta la zona delle operazioni, effettuerà una ricognizione per individuare le persone da trarre in salvo (ovviamente vigili del fuoco del nucleo provinciale Saf) e fare le valutazioni del caso». Per favorire il corretto svolgimento dell’esercitazione è stata chiusa temporaneamente al traffico – con il supporto della polizia Locale di Terni – il tratto di via Proietti Divi interessato dalle operazioni».