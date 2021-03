A Terni per tifare Fere violando il Daspo: arrestato ‘Bocia’

Arrestato per aver violato il Daspo a cui era stato sottoposto dal questore di Bergamo: questa la sorte toccata al 47enne Claudio Galimberti, per tutti ‘Bocia’, al termine della partita di calcio fra Ternana e Bari di sabato pomeriggio. ‘Bocia’, storico leader della tifoseria orobica, da tempo residente nelle Marche, era giunto in città per sostenere anche lui la Ternana – gli ultras rossoverdi e quelli dell’Atalanta sono gemellati da anni – ma è stato riconosciuto dalla Digos di Terni mentre, all’arrivo del pullman delle Fere al ‘Liberati’, incitava la squadra. Da qui gli accertamenti che hanno fatto emergere la violazione del Daspo e il conseguente, scontato, arresto.

Condividi questo articolo su