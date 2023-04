A Terni sono in arrivo al Tic Festival Max Mariola, Andrea Moccia e Giò Sada

Il noto chef romano Max Mariola, noto volto di Gambero Rosso Channel. Il divulgatore scientifico e fondatore di Geopop Andrea Moccia. Giò Sada, musicista e vincitore della nona edizione di X Factor. Sono tra gli ospiti della I edizione del Terni Influencer & Creator Festival, in programma in città dal 14 al 16 aprile ed organizzato dall’associazione culturale Umbria for the Future.

Eventi e categorie

«Molti gli ospiti – spiegano gli organizzatori- confermati per oltre cinquanta eventi, ciascuno dei quali inserito in un ricco programma suddiviso in otto categorie. Si parte con il ‘Tic Talk’: uno spazio dove confrontarsi sui diversi cambiamenti portati dall’avvento dei Social Network. Si alza il volume con il ‘Tic Music’: un palco dedicato alla musica dal vivo, sul quale si alterneranno cantanti e musicisti che hanno trovato nei social un luogo ideale dove condividere con il pubblico la propria musica. Il ‘Tic Book’ consisterà invece in un’area dedicata alla presentazione di nuovi libri, durante la quale scopriremo il ruolo importante che anche i social stanno ricoprendo nell’avvicinare di nuovo i giovani alla lettura. Accanto al Tic Book, troviamo anche il ‘TIC School’ – un progetto nato in collaborazione con gli istituti scolastici locali – e lo spazio del ‘TIC Art’, che ospiterà iniziative dedicate al mondo dell’arte e, in particolare, a quello della street art, con tanto di esibizioni live. Per gli amanti dei videogames, si entra nel ‘TIC Game’: una galassia interamente dedicata agli appassionati, con sessioni live di gioco e incontri con i gamer italiani più seguiti. Via libera alla creatività e alla conoscenza nei ‘TIC Workshop’: spazi pensati per l’approfondimento e l’apprendimento. A completare il tutto, il ‘TIC Stories’ sarà lo spazio interattivo nel quale creator ed influencer condivideranno le proprie esperienze e storie di vita con l’intento di ispirare la collettività e rispondere alle tante curiosità del pubblico».

Location e ospiti

«Il Tic Festival animerà il centro della città, mappando alcuni dei luoghi più significativi di Terni: dal teatro Secci al cinema Politeama, dal caffè letterario della biblioteca comunale di Terni al PalaSì, dal Fat Art Club al Bloom, includendo anche alcuni degli istituti superiori della città. Tutti gli eventi, in ogni location, saranno interamente gratuiti». Ci saranno chef Max Mariola, vera e propria star del web nonché noto volto di Gambero Rosso Channel; Andrea Moccia, divulgatore scientifico e fondatore di Geopop; Giò Sada cantautore, musicista e vincitore della nona edizione del talent show X Factor. «Un ringraziamento speciale va a chi ha creduto sin dall’inizio nel progetto e reso possibile questa prima edizione, ovvero la fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Grazie anche al patrocinio e supporto del Comune di Terni, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria e dell’Ordine degli psicologi della Regione Umbria. Main sponsor dell’evento sarà Enel».