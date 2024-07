L’associazione Il sogno di Rebecca, in collaborazione con il fan club Spirito Nomade e Un raggio di sole per Leo, organizzano sabato 6 luglio, al bar risto-pub L’Idea, una cena di beneficenza a sostegno della famiglia della piccola Anna. Il costo della cena è di 20 euro, 15 dei quali andranno in donazione. La serata sarà allietata da Dj Andy e Zero Cronico.

