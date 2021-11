A1, finisce con l’auto contro mezzo di Autostrade: un ferito

Incidente stradale al chilometro 444, carreggiata nord, lungo l’autostrada A1 fra i caselli di Orvieto e Fabro, in provincia di Terni. È accaduto giovedì mattina ed ha coinvolto un’autovettura che ha urtato violentemente un mezzo della società Autostrade. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale: non è grave. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Orvieto per gestire la viabilità – si segnalano rallentamenti e code – e ricostruire la dinamica del sinistro. Con loro anche i vigili del fuoco di Orvieto per il supporto alle operazioni di soccorso.

Condividi questo articolo su