Ha accusato un malore – fortunatamente non è in pericolo di vita – mentre si trovava nell’area di servizio Tevere Ovest lungo l’autostrada A1, tra Orvieto e Attigliano. Per questo motivo nella tarda mattinata di sabato la polizia Stradale è intervenuta per favorire il soccorso e consentire l’atterraggio in sicurezza dell’eliambulanza: la donna, 40enne campana ma da tempo residente nel viterbese, è stata trasportata all’ospedale Belcolle di Viterbo.

