A1, travolto da camion: muore 61enne di Castiglione del Lago

Una comunità in lutto in Umbria per la tragica scomparsa di Valter Nappini, 61enne originario di Castiglione del Lago. L’uomo ha perso la vita nella mattinata di mercoledì all’altezza di Sasso Marconi, lungo la A1 in direzione Bologna: dalle prime ricostruzioni Nappini ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava ed è stato poi travolto da un mezzo pesante che lo seguiva. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento degli operatori sanitari del 118 e il trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto anche gli agenti della polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.

Condividi questo articolo su