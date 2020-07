Abbandona giovane in overdose: denunciato

Si erano conosciuti da pochi mesi prima e tre settimane fa ha deciso di raggiungerlo in Umbria per trascorrerci il weekend. Sarà l’inizio dei problemi perché lui, un 44enne folignate, gli procura non solo alcol e droga da consumare, ma anche un mix di farmaci catalogati come sostanze psicotrope: l’obiettivo era sballarsi in definitiva. A lei, una 24enne proveniente dalla Toscana, va male e finisce in overdose. E lui l’ha abbandonata: per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Spoleto.

La fuga

I militari si sono ritrovati di fronte la ragazza priva di sensi in un’area verde alle porte della città. Si era sentita male dopo l’assunzione del cocktail di sostanze, fino a svenire: il 44enne è scappato senza curarsi delle condizioni della giovane, come se nulla fosse. A salvarla è stato un passante che, resosi conto della situazione, ha subito chiamato i soccorsi. Una volta ricostruiti gli spostamenti l’uomo è stato denunciato alla procura di Spoleto con l’accusa di lesioni come conseguenza di altro delitto, abbandono di persona incapace e cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope.