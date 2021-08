«Abbiamo perso il treno per colpa tua» e tira il trolley alla fidanzata: denunciato

Erano pronti per una bella vacanza insieme, nel segno dell’amore. In attesa del treno che, dalla stazione ferroviaria di Foligno, li avrebbe portati nel luogo tanto atteso. Invece hanno perso il treno e la storia è finita con una denuncia a piede libero per minaccia aggravata.

La ricostruzione

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Dopo essersi conto che il convoglio era ormai partito, i due ragazzi hanno iniziato a litigare furiosamente. Tanto da attirare l’attenzione di un agente della Polfer in pensione che prima ha bloccato il giovane – un 20enne di origini romene residente nel Folignate – e poi ha chiesto l’intervento degli ex colleghi. «Dopo aver identificato i giovani ed ascoltato il loro racconto – riferisce una nota della questura di Perugia -, gli agenti della sezione Polfer di Foligno hanno ricostruito i fatti: il ragazzo, dopo essersi reso conto di aver perso il treno, si è scagliato contro la fidanzata accusandola del ritardo e lanciandole il trolley senza colpirla». Da qui la denuncia basata anche sulle immagini del sistema di videosorveglianza dello scalo.