Si era rifugiato in bagno e alla fine si è salvato. Disavventura per un anziano nella giornata di mercoledì a Città di Castello: c’è stato un incendio nel suo appartamento e ne è uscito ustionato ed intossicato. L’80enne è stato consegnato dai vigili del fuoco agli operatori sanitari del 118 per le cure del caso. Con loro in loco anche gli agenti della polizia di Stato per la ricostruzione della dinamica.

