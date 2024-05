San Gemini: abusi edilizi. Denunciato il gestore di una struttura ricettiva

Avrebbe realizzato delle opere abusive in una struttura ricreativa-sportiva di San Gemini, in assenza dei prescritti titoli abilitativi: è per questo che il legale rappresentante dell’associazione che gestisce l’impianto è stato denunciato dai carabinieri forestali del nucleo di Terni, con l’accusa di abuso edilizio, nell’ambito di una campagna di controlli.

I dettagli

Secondo quanto accertato dai militari, nella zona, particolarmente vocata all’agricoltura, erano stati realizzati numerosi movimenti terra per ottenere delle aree pianeggianti, era stata costruita una tettoia e installata una struttura prefabbricata adibita a magazzino. Dagli accertamenti svolti, anche con l’aiuto dell’ufficio tecnico del Comune di San Gemini, è emerso che tutte le opere erano state dunque eseguite in assenza dei prescritti titoli abilitativi. L’uomo rischia l’arresto fino a due anni e una sanzione da 5.164 a 51.645 euro.