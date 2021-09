Accompagna le figlie a scuola e muore. Dolore per Costantino, papà di appena 47 anni

Ha accompagnato le figlie a scuola, poi è tornato verso l’auto – a due passi dalla chiesa di San Lorenzo – e si è accasciato al suolo: colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Così è tragicamente scomparso lunedì mattina a Spello, Costantino Cardinale. L’uomo, 47 anni e originario della Sicilia, viveva a Foligno e – come riporta spellooggi.it – aveva una piccola impresa di tinteggiature.

Sul posto si sono subito portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne, dopo i tentativi ripetuti di rianimazione messi in atto, in prima battuta, anche da alcuni passanti che hanno assistito alla drammatica scena. Presenti anche i carabinieri del comando stazione di Spello.

La notizia ha presto raggiunto i tanti che in Umbria, e in particolare a Foligno – dove si era trasferito anni fa per costruire con sacrificio e impegno la sua vita – conoscevano e stimavano Costantino. Un rispetto che il 47enne si era guadagnato ‘sul campo’, attraverso il lavoro che conduceva in maniera competente e appassionata, e la sua umanità che gli aveva fatto conquistare affetti e amicizie. Anche per questo la sua scomparsa ha lasciato tutti addolorati e senza parole.