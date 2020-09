Acquasparta: 54enne investe cinghiale, sbanda e perde la vita

Tragico incidente stradale nella notte fra giovedì e venerdì, poco dopo la mezzanotte, ad Acquasparta (Terni), lungo la strada Tiberina nei pressi di Furapane. Un 54enne acquaspartano residente a Portaria, al volante di una Fiat Panda, ha investito un grosso cinghiale che si trovava in mezzo alla carreggiata, uccidendolo, ed ha poi perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, contro un albero. L’uomo – G.P. le sue iniziali – che lavorava come dipendente comunale ad Acquasparta, è morto sul colpo in seguito a quest’ultimo, tremendo, impatto. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne, che lascia due figlie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor di Terni, del comando stazione di Acquasparta con il comandante Domenico Bellacicco, gli agenti della polizia Stradale di Terni e i vigili del fuoco del comando di via Proietti Divi. Presente anche il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava tornando a Portaria dopo aver trascorso la serata ad Acquasparta, quando si è improvvisamente trovato di fronte il grosso animale, un esemplare maschio pesante poco meno di un quintale: ha improvvisamente frenato cercando di evitare l’impatto ma il cinghiale, dopo l’urto, sarebbe finito sotto il veicolo, forse facilitando la perdita di aderenza e di controllo, fino al tragico impatto contro l’albero posto sul lato destro della strada. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria nella persona del pm Matthias Viggiano per le determinazioni del caso, a partire dalle perizie e dall’eventuale esame autoptico.

TRAGICO INCIDENTE CAUSATO DA UN CINGHIALE – LE FOTO