Acquasparta, autotrasportatore trovato senza vita

Tragica scoperta mercoledì mattina all’interno dell’area di servizio che si trova lungo la superstrada E45, in provincia di Terni, poche centinaia di metri prima dello svincolo di Acquasparta in direzione Perugia. All’interno di un autoarticolato, è stato trovato il corpo senza vita di un autotrasportatore di 51 anni, originario della Polonia. Immediato l’intervento degli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del poveretto. Una morte che sarebbe legata a cause naturali: l’autotrasportatore giaceva nella cuccetta posta alle spalle del posto guida, dove si sarebbe accasciato dopo essersi sentito male. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Acquasparta, con il comandante Domenico Bellacicco, per accertare l’accaduto ed acquisire tutte le informazioni destinate a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni e gli eventuali esami. Sulle cause del decesso, tuttavia, non ci sarebbero particolari dubbi.

La nota dell’Arma

Così i carabinieri della Compagnia di Terni in una nota che riepiloga l’accaduto: «Ha lasciato il motore del proprio tir acceso tutta la notte, tale circostanze destava i sospetti di alcuni tra i gestori ed i frequentatori di un’area di servizio sulla E45 all’altezza di Acquasparta in direzione nord. Questi si sono quindi avvicinati alla cabina, nella mattina di oggi (mercoledì, ndR), ed hanno intravisto il corpo di un uomo sdraiato sul letto posto nella cabina del mezzo di trasporto che, malgrado i vari tentativi di attirarne l’attenzione, non si svegliava. L’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri del posto ha consentito di ritrovare l’uomo, originario della Polonia di 51 anni, oramai deceduto per cause naturali, riverso nel lettino della cabina».