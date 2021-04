Acquasparta celebra la ‘Giornata della Terra’ con consapevolezza

Una giornata piena di contenuti, che bambini e ragazzi dell’istituto comprensivo di Acquasparta porteranno nel cuore a lungo. È quella che si è celebrata giovedì, in occasione della ‘Giornata della Terra 2021’. Una ricorrenza istituita nel 1970 e che le Nazioni Unite dedicano alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente in cui viviamo. Tanti i significati che hanno attraversato la mattinata degli studenti, dai più piccoli ai più grandi, con la presenza del sindaco di Acquasparta Giovanni Montani. «Il nostro ‘grazie’ – spiega il primo cittadino – va al dirigente scolastico Antonella Rivelli, a tutti gli insegnanti, al Corpo di polizia Locale comandato da Eros Laudi. L’impegno messo in campo ha consentito di costruire una giornata di particolare valore, in cui gli studenti acquaspartani hanno preso ancora una volta coscienza della fortuna che hanno, quella di vivere in un contesto sano e con ben quattro sorgenti, e della necessità di impegnarsi, magari sollecitando gli adulti spesso ‘indisciplinati’, nel promuovere la tutela dei luoghi in cui viviamo».

I doni

Nel corso della mattinata il sindaco ha consegnato agli studenti oltre 400 borracce: «Perché il riutilizzo volto a ridurre i rifiuti, plastici o di vetro che siano, è fondamentale per l’ambiente ma anche per l’economia. Abbiamo visto alunni e studenti entusiasti e questo ci ha riempito il cuore». Nel corso della mattinata, le quattro classi dell’infanzia hanno mostrato ai presenti i propri lavori, nell’ambito della settimana dell’educazione civica, realizzati con grande coinvolgimento. A suggello, la consegna – da parte del sindaco – delle ‘carte di identità di cittadini del mondo’ a tutti i bimbi dell’infanzia, per renderli consapevoli che il concetto di cittadinanza esiste ma che unisce, al tempo stesso, ciascun popolo della Terra.